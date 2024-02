Okay NOS, NRC, RTL en de rest van het kartel, wij doen jullie werk wel weer. '1,3 miljoen Palestijnen zitten opgesloten in Rafah en kunnen nergens heen aan de vooravond van een Israëlische grondinvasie', echoot het door de gehele Nederlandse media.

Maar dat is dus precies letterlijk niet het geval. Er ligt allang een Israëlisch plan klaar voor die vluchtelingen, en dat plan stond twee dagen geleden zelfs al op Al-Jazeera, dus de NOS, NRC en RTL kunnen het onmogelijk gemist hebben.

We lazen eergisteren in dit Al-Jazeera artikel: "Netanyahu on Sunday told Fox News that “there’s plenty of room” north of Rafah and that is “where we’re going to direct them”, without specifying which part of Gaza would be safe to evacuate to."

Nou, dus wij het enorm moeilijke journalistieke werk doen van het opzoeken van die video, zie time-coded bovenaand. Het gehele citaat van Netanyahu over het plan luidt:

"We have cleared out, conquered and destroyed most of the Hamas terrorist infrastructure in the rest of the Gaza Strip, so now there's plenty of room North of Rafah for them to go to. That's where we’re going to direct them, urge them to do so, with flyers, with cell phones, with safe corridors and other things. (...) We've managed to do it up to now, and this is the directive I gave the army."

En dat is lang zo ongeloofwaardig niet als de media het nu twee dagen te laat zullen laten lijken. Het Israëlische Coordination of Government Activities in the Territories is er met diezelfde methoden en wekenlange militaire corridors tijdens de belegering van Gaza Noord- en Midden immers ook in geslaagd die 1,3 miljoen Gazanen veilig naar het Zuiden te begeleiden.

En er is geen enkele reden waarom dit nu niet - ditmaal inclusief Rafah's inheemse Gazanen - opnieuw noordwaarts zou kunnen. Mits, met een hoofdletter M, mits Hamas hun enige en laatste verdedigingslinie láát vertrekken. Ze wéten dat het voorbij is namelijk, de IDF heeft 18 van de 24 Hamas-battaljons uitgeschakeld en is - volkomen terecht - vastberaden ook de laatste zes te beëindigen.

Naschrift 13:30 - De Wallstreet Journal zag gisteren dus een conceptplan in: "The Wall Street Journal reported that the plan envisions 15 sites containing 25,000 tents each across Gaza, running from the southern edge of Gaza City down to the Al Mawasi area north of Rafah. (...) Israel has presented the plan to Egypt in recent days, the report said. An official in the Prime Minister’s Office told The Times of Israel that there are several plans under discussion, none of which have been approved yet."