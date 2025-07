Wat is het toch SMULLEN, dat EK Vrouwenvoetbal met DE ORANJELEEUWINNEN. Maar wat is het toch STOM dat het steeds weer gaat over het lagere tempo en de zogenaamd inferieure balbehandeling ten opzicht van het mannenvoetbal. Dat is WALGELIJK en bovendien misogyn. Stop toch eens met die giftige vergelijking. Het heeft er HELEMAAL NIETS met elkaar te maken! Oké oké, het is allebei een spel van 90 minuten tussen twee elftallen die volgens dezelfde regels een bal over een grasmat schoppen, maar daar houden de vergelijkingen ook wel zo'n beetje op. U HOEFT er niet naar te kijken, hè? Oké oké, het Europese eindtoernooi voor nationale elftallen wordt om emancipatoire redenen dagelijks onder dezelfde naam als het veel populairdere mannentoernooi uitgezonden op de belangrijkste publieke zender en het Achtuurjournaal moet ervoor wijken, en diezelfde staatspers die het EK verslaat is sowieso al jaren bezig de verslaggeving over de Nederlandse vrouwencompetitie met een veelvoud aan liveblogs en pushmeldingen gelijk te schakelen aan de Eredivisie voor mannen, maar het is niet alsof het je door de strot gedrukt wordt hè? Misschien is het wel niets voor u, PRIMA. Het is dan ook een totaal andere sport. Oké oké, het gaat wel om de haverklap over dat die vrouwen schandalig veel slechter betaald worden dan de mannen en bij Oranje moest de beloning voor vrouwen zelfs even hoog worden als die voor de mannen. Maar maak vervolgens NIET de fout om het te gaan vergelijken. Gadverdamme zeg.