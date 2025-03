Prins Harry kennen we natuurlijk van zijn iconische moeder en zijn aandachtszoeker van een vrouw van kleur actrice prinses of toch geen prinses irritant mens echtgenote, maar hij doet ook andere dingen dan zeiken, boekjes verkopen en een Netflix-docu over zijn leven laten maken. Deed! Want vandaag laat het zwarte schaap van 'The Royal Family' in een gezamenlijk statement met zijn partner in crime prins Seeiso van Lesotho weten dat hij aftreedt als beschermheer van stichting Sentebale, die hij mede oprichtte als eerbetoon aan zijn moeder Diana. De stichting zet zich in om jonge kinderen in het zuiden van Afrika te beschermen tegen ziektes als hiv en aids, armoede en hoe kan het ook anders: klimaatverandering. Erg nobel allemaal, maar ondertussen is het EEN GROTE CHAOS bij die stichting. Want toen vorig jaar de in Zimbabwe geboren Sophie Chandauka werd benoemd tot voorzitter van de beheerders van de stichting waren de rapen gaar, want die beheerders moesten haar niet en verzetten zich tegen haar benoeming, wat zij met succes aanvocht. En dat zorgt natuurlijk niet voor het meest ontspannen werkklimaat. Sindsdien speelt er dus een groot geschil in de organisatie en dat gaat allemaal ten koste van de volledige focus op de kindjes in Afrika. Chandauka zegt over de gang van zaken tegen de Guardian: "beneath all the victim narrative and fiction that has been syndicated to press is the story of a woman who dared to blow the whistle about issues of poor governance, weak executive management, abuse of power, bullying, harassment, misogyny, misogynoir – and the cover-up that ensued.”" OJEE: zwarte vrouwenhaat, machtsmisbruik, pestgedrag... dat is geen kattenpis. En het lijkt erop dat ze met dat "victim narrative" doelt op juist dat statement van prins Harry en prins Seeiso. Shots fired!

Tja, geen fraai gezicht, die teloorgang van stichting Sentebale, maar wie zijn hand niet omdraait voor een beetje leedvermaak kan hier fijntjes de hele gang van zaken nalezen.

Onderhand laat een woordvoerder van de stichting weten dat "it has not received resignations from either royal patron, adding: “We are pleased to confirm the restructuring of our board on 25 March 2025 to introduce experts with the capabilities and networks to accelerate Sentebale’s transformation agenda as announced last year.”

Blijven we dus achter met een gekwetste zwarte vrouw, een stichting in staat van ontbinding en een prins die heel veel zielige kinderen in Afrika in de steek laat, nog niet zijn ontslag heeft ingediend en vannacht maar eens extra dicht tegen zijn geliefde Meghan aankruipt om haar te vragen waarom hij toch zoveel pech heeft in het leven.