Kerstmuziek is over het algemeen enorm zeikerig en binnen dit zeikerige genre is Do They Know It's Christmas? nog eens extra zeikerig. Een clubje multimiljonairs dat heel het volgevreten Westen eventjes wilde laten beseffen dat er ook mensen doodgaan van de honger, bijvoorbeeld in het gebied dat men toen nog 'donker Afrika' noemde. We zijn er dan ook niet per se rouwig om dat het hitje van Bob Geldof nu door de Deugistaanse goegemeente door de plee wordt getrokken. Niet in naam van de goede smaak, maar omdat het liedje KOLONIAAL is. De Ghanees-Engelse zanger Fuse ODG zegt dat Band Aid talloze negatieve stereotypen over Afrika bezingt die het continent uiteindelijk TRILJOENEN heeft gekost aan misgelopen toerisme en investeringen. Je haalt er misschien een paar miljoen mee op om wat levens te redden, maar daarvoor heb je wel een heel continent van haar "dignity, pride and identity" beroofd! Het betoog van Fuse ODG, dat inhaakte op een artikel met dezelfde strekking op The Conversation , was genoeg voor Ed Sheeran om zich te distantiëren van de nieuwste jubileumeditie van Do They Know It's Christmas?, waarop hijzelf te horen is.

Door Do They Know It's Christmas? zijn we dus allemaal gaan denken dat gans Afrika een verdord niemandsland is waar alleen uitgemergelde kindjes met vliegen om hun mond leven die 50 kilometer moeten hinkelen op hun enige nog niet aan de lepra verloren ledemaat om water te halen uit een vervuilde put voor hun gezin en een met HIV besmette koe. In werkelijkheid zijn grote delen van Afrika opgehitst tot ultraconservatieve gristenlanden door Westerse evangelisten, dus JA ze weten daar verdomme dat het kerstmis is. Wat ons betreft is er dan weer opvallend weinig ophef over "Tonight thank God it's them instead of you", een mega lullige zin die in het nummer wordt uitgekraamd door megalul Bono.

De vraag is wanneer, om ten enenmale af te rekenen met negatieve stereotypen over Afrika, ook alle UNICEF-spotjes in de ban worden gedaan, samen met elke euro die namens het Westen naar ontwikkelingshulp gaat. Hoe durven ze te beweren dat de sterke zwarte jongeren op het continent van de toekomst ONZE WITTE KOLONIALE CENTEN nodig hebben om te slagen?