Bijna iedereen kijkt ernaar, maar niemand praat erover: porno. Althans, dat lezen we in het AD, wij praten de godganse dag over porno, vooral Ronaldo, die wil zijn kwijlerige bek er maar niet over houden. Grote tieten, kleine tieten, dikke wijven, dunne wijven, witte wijven, wijven van kleur, bepiemelde wijven, piemelloze wijzen, een enkele verdwaalde kerel: hij blijft er maar over doorzagen. Dat zorgt zo nu en dan best voor frictie op de burelen, mag u gerust weten, maar het helpt dat we nu weten waar het door komt: 's mans sociale achtergrond.

Een of andere mevrouw is daar voor een of andere universiteit ontzettend onderzoek naar aan het doen en hoewel dat onderzoek nog niet is afgerond, is vandaag op de een of andere manier de uitgelezen dag om publiekelijk een voorschot te nemen op de resultaten. Te weten: uw pornogedrag maakt u niet per se een racist (maar raar is het wel), u wordt niet als merkwaardige rukker geboren, u wordt door de samenleving tot merkwaardige rukker gemaakt; diverse vormen van maatschappelijke ongelijkheid bepalen wat voor merkwaardige rukker u wordt; uw specifieke rukken vindt zijn oorsprong in, hoe kan het ook anders, het kolonialisme; heel jammer maar u gaat uw debiele fantasieën nooit waarmaken, gamers schieten immers ook geen mensen dood (wacht, er is hoop).

Uitsmijter: 'Je kunt bijna stellen dat mensen vaker porno kijken dan hun tanden poetsen', zegt deze wetenschapper, met wie wij dan maar niet zullen tongzoenen, gekscherend.

Ach ja.