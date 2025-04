Ach, weet u nog, Ayaan Hirsi Ali, leuk mens was dat, beetje mondig voor een vrouw met een migratie-achtergrond, maar toch, hamerde zij niet op genitale verminking bij meisjes, beetje ongelukkige beeldspraak chef, maar correct, dat was zij. Ah, nou, dan zal het ruim twintig jaar later wel opgelost zijn toch, o nee wacht, helemaal niet: 20 duizend stuks in Amsterdam, 41 duizend in Nederland, 4 duizend in de (spreekwoordelijke, red.) wachtkamer, nog eventjes en we kunnen de Kuip vullen, dat is nog eens een resultaatgerichte aanpak. Wacht kunnen we nog heel even terug naar 2004. "De Somalische gemeenschap in ons land is bang dat deze verplichting alleen maar weerstand zal oproepen. Zij geloven meer in de weg van voorlichting en het bespreekbaar maken van het onderwerp. Somalische organisaties in ons land vinden dat de gemeenschap het zelf op moet lossen." Nou oké dan! Vriendelijk verzoek uw gore islamofobie even bij u te houden, wij lezen op één van de 273 duizend websites die de rijksoverheid rijk is dat "Sommige gemeenschappen denken dat meisjesbesnijdenis bij hun geloof hoort", maar dat berust natuurlijk op een misverstand, domme gemeenschappen toch, maar zeker ook domme wij, we hebben het gewoon niet goed genoeg uitgelegd. U begrijpt uw geloof helemaal verkeerd, rare primitieveling, kuttenknippen is juist níet islamitisch.

Klein stapje in de goede richting: VVD en SP dienen wetsvoorstel in, na jarenlange strijd van Shirin Musa en haar Femmes for Freedom (het mag gezegd).