Zijn we godverdomme jaren doodgegooid met allemaal semi-revolutionair gekeuvel over weggecensureerde tepels, pakt een dappere Vlaamse ridder de handschoen op, is het: weer niet goed. De citroenen ('Wil jij het ook zo fris?') op de vrachtwagens van het Belgische Busschaert Koeltechniek hebben iets weg van tieten, wat een voorbijganger ertoe noopte de Jury voor Ethische Praktijken in de reclamewereld in te schakelen. Die geloven namelijk in 'eerlijke, waarheidsgetrouwe en maatschappelijk verantwoorde reclame die de consument vertrouwt', en fruit dat de suggestie wekt van borsten is niet maatschappelijk verantwoord, maar vrouwonvriendelijk, volgens de klager althans.

Ja sorry, het zijn maar Belgen, maar silence is complicity, niet in onze naam, say it loud, say it proud, maak het trending - free the nipple!