Hee, daar heb je dat dat gedoe tussen Wilders en Halsema weer, nu in een domme opinie in de Volkskrant. Een stuk van weten wij niet hoeveel platforms in betoogt vandaag dat de kritiek van Wilders op Halsema de democratie ondermijnt omdat het VROUWENHAAT is. Staat er echt. "Het is niet de eerste keer dat Wilders haat uit jegens een politica: hij noemde Sigrid Kaag meermaals ‘heks’, uitte verdachtmakingen naar oud-Kamerleden Fonda Sahla en Kauthar Bouchallikht, die hij tevens uitschold als draagsters van een ‘kopvod’, en ook Dilan Yesilgöz en Sylvana Simons moesten er in het verleden aan geloven." Puntje van orde even hoor. Kunnen de dames misschien opzoeken wat Wilders allemaal heeft geroepen over Rutte, Pechtold, Timmermans, Paternotte, Jetten en al die andere politici die wel een piemel hebben? Zou het misschien zo kunnen zijn dat Wilders al zijn politieke tegenstanders de huid vol scheldt? Wij hebben er misschien geen verstand van, maar in het opiniestuk wordt dus nergens inhoudelijk betoogd wat er nou zo inherent vrouwenhatelijk is aan roepen dat iemand weg moet, of oproepen tot iemands ontslag. Of zouden de auteurs van het stuk bedoelen dat iedere kritiek op een vrouw automatisch vrouwenhaat is, en dat we daar daarom maar helemaal mee moeten stoppen? Daar hebben wij een oplossing voor hoor: gewoon geen vrouwen meer in de politiek. Stop vrouwenhaat!Stem op een niet-vrouw!