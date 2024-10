Drie uitgangs- of uitwerkpunten bij dit topic: demonstreren is een grondrecht, Femke is Femke, Geert is Geert. Dat één: een (tegen)demonstratie mogelijk MOET zijn, dat twee: Femke Halsema blijkbaar niet over het inschattingsvermogen beschikt dat het weleens uit de hand kan lopen (en dat ze achteraf de zelfreflectie van een roerdomp heeft) en dat drie: Geert Wilders er vervolgens als een dwaas over gaat twitteren. En dat alles uiteindelijk samenkomt bij de gemeenteraadsleden van Amsterdam, die als een stel bakvissen gaan zitten applaudisseren voor een reactief lulverhaal van een falende burgemeester.

Ten eerste moeten die anti-Israël / pro-Hamas / pro-Palestina-betogers gewoon lekker de kans en de ruimte krijgen een tegendemonstratie te houden, al was de pro-Israël bijeenkomst niet per se een demonstratie waartegen te demonstreren viel, maar een herdenking. Dat die tegendemonstratie werd toegestaan op Prins Hendrikkade / Damrak / Nieuwezijds, aanvliegroute van pro-Israëlische herdenkers, was wel een grove inschattingsfout. Het heilig verklaren en je verschuilen achter het demonstratierecht is leuk, maar niet zo leuk als je op voorhand wel kunt raden dat het uit de hand loopt: zoals Pegida niet (altijd) voor een moskee mag staan, zoals KOZP wordt opgeschoven, zoals die NVU-lui alternatieve routes krijgen, enzovoorts. We zagen: antisemitische flyers, 7 oktober-verheerlijkende posters, mensen met vlaggetjes aangevallen worden door schuimbekkend tuig, spullen worden afgepakt, gajes met gezichtsbedekkende kleding intimideren, opaatjes worden uitgekafferd, een grimmige sfeer, schoppen en trappen naar de ME, rook- en verfbommen tijdens een sobere en vreedzame herdenking op de Dam, we hoorden antisemitische leuzen, we hoorden 'From the River to the Sea' én we hoorden een oproep dat iedereen maar even z'n Israëlische vlaggetjes moest opbergen, want anders de veiligheid in het geding. Oude Joodse mannetjes die hun keppeltje moesten opbergen, omdat antisemitisch schuimbekkend tuig uit Amsterdam-West (en van de UvA) er anders op zou rammen. Een Jodenjacht in Amsterdam.

Dat noemde Femke Halsema dus: ordentelijk, vreedzaam en veilig verlopen. Femke Halsema, bekend van: huuuu huuuu Amsterdam is Joods huuu huuu. Femke Halsema liet in maart de opening van het Holocaustmuseum helemaal uit de hand gieren, in een van de (dixit Hans Teeuwen) 'walgelijkste vertoningen die we ooit hebben gezien'. Femke had het 'volume van de tegendemonstratie niet verwacht', nou, dat was werkelijk de Schande van Amsterdam. Femke Halsema die MEERDERE pro-Hamas-UvA-protesten helemaal uit de hand heeft laten knallen waardoor Joodse en Israëlische studenten zich niet meer veilig voelen in de stad en op de universiteit. Zou dat zijn omdat Femke Halsema incompetent is, of misschien wel omdat ze bang is gekapitteld te worden door haar eigen achterban, met een flinke pluk leden van haar partij die daar zélf in de voorste gelederen van het 'protest' staan te krijsen tegen de joden? Ze wist het wel: 'houd elkaar heel', was de mededeling vooraf. Dit is niet de eerste keer dat er onder het bewind van Halsema Joodse mensen geïntimideerd, bedreigd, geduwd en vernederd worden - zelf vond ze het allemaal wel meevallen. Frans Timmermans nomineerde Femke Halsema na afloop bijna voor de Nobelprijs. En gesterkt door die steun (en de steun van een tot tranen toe geroerde gemeenteraad, Rob Jetten, haar tuinman, de wapendealer, en haar schoorsteenveger, enz. enz.) komt ze ineens heel dapper uit de hoek, met een opmerking als 'het verwijt van antisemitisme, of het faciliteren van antisemitisme, laat ik mij niet meer aanleunen’. Nou mevrouw. Dat is het verwijt niet eens, het verwijt is namelijk dat er onder uw bewind telkens demonstraties uit de hand lopen, maar omdat u er toch op aanstuurt: het leek er wel verdomde veel op.

Dan casus drie: Geert Wilders. Want Geert Wilders neemt het podium nu weer over met z'n rare getwitter, en door dat onsympathieke gedoe is Halsema plots weer sympathiek. Goh wat is Femke Halsema toch de Ster van Gotham en de held die we verdienen, maar niet de held die we nodig hebben. Waarbij iedereen in het kabinet weer om een mening wordt gevraagd om een tweetje van Geert (maar hey Geert = Geert) en iedereen dan ook weer denkt: jaaaa die Geert is ook wel een lompe beer, dan mag Rob Jetten weer iets zeggen over Geert, dan schiet Jank Paternotte in een darmkramp, dan wordt Paul Rosenmöller uit z'n politieke graf getrokken om iets stoms over Wilders te zeggen en dan is er weer ophef om de lauwe reactie van NSC terwijl HET DAAR HELEMAAL NIET OM ZOU MOETEN GAAN. Politiek opportunisme van Geert Wilders, en iedereen gaat er met boter en suiker in.

Laat u niet afleiden door Geertje Wilders. De 'steun' aan Femke Halsema is: potsierlijk. Potsierlijk.