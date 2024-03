Dan gaan we nu naar Amsterdam, waar Femke Halsema bevraagd gaat worden over Die Demonstratie op Die Dag op Die Plek. Dat mag schuren, al lijkt een grote meerderheid van de Raad al bij voorbaat bereid de uitleg van Halsema (schuld van Wilders, auto die op verkeerde plek geparkeerd stond en verder allemaal reuze vervelend en ontzettend onverwacht) voor lief te nemen. Ook Frank Paauw (pliesie/KNVB) is aanwezig, net als hoofdofficier van justitie René de Beukelaer. Niet aanwezig is de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, die gisteren liet zien dat het demonstratierecht in dit land toch niet helemaal heilig is. Ook niet aanwezige: de advocaat (en CDA-senator) die uitlegde wat Halsema had kunnen doen, maar naliet. We beginnen met insprekers, straks de polletiek. KLIK HIER VOOR LIVESTREAM.

Eerste inspreker: boos op... Israël

Tweede inspreker: ook boos op Israël

En ja hoor: "From the river to the sea" + applausje in de raad

UPDATE 14u20: Vijf minuten schorsing, wat een hallucinante vertoning nu al, met (ex)-BIJ1/GL/DENK-raadsleden die boze demonstranten vroegen of de politie niet wat liever tegen ze had kunnen zijn

UPDATE 15u42: Zometeen weer schorsing, dan Halsema. Opnieuw in de raad nogal veel vragen over hoe die arme demonstranten werden gestigmatiseerd, maar ook kritiek aan het adres van de burgemeester. We gaan het horen.

UPDATE 16u00: Halsema bijt van zich af, vindt dat dag wel waardig is verlopen, is boos op Wilders en Yesilgöz.

UPDATE 16u06: Volgens Halsema was er luid protest, maar waren er geen "wanordelijkheden", waardoor optreden niet nodig was

UPDATE 16u19: Halsema noemt uitnodigen Herzog (in juli) 'volstrekt vanzelfsprekend'