Fittie met de F van Femke. Na die van Rutte vs. Wilders slaat de burgermoeder nu zelf terug in het clubblad van de Stopera en trekt het hele arsenaal uit heur wapenopslag. De rest van het witwas-interview in Het Parool HIER: "Ik kan mij niet excuseren voor een demonstratie die binnen de wet en op de grenzen van de wet valt."