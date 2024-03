Het bestuur van de KNVB, dat is een club van omhooggevallen leraren gym die iets te hoge cijfers haalden voor M&O en na een paar rondjes over het kabouterpad door de bossen in Zeist erin zijn gaan geloven dat ze verstand hebben van voetbal. Maar AL die protserige KNVB'ers, op Nigel de Jong na, zijn beroepsbestuurders die daar alleen maar zitten omdat ze er zo opgewonden van worden om hun paarse broek op 40 graden te kunnen wassen. Dan mogen ze weer hun muil vol hebben over de strijd tegen homofobie en spreekkoren, maar als de UEFA of de FIFA dan weer een of ander toernooi organiseert in een achterlijk apenland waar ze homo's van het dak kukelen buitelen al die hypocriete KNVB'ers weer over elkaar heen om zo snel mogelijk te tekenen bij het kruisje. Want wie weet mogen ZIJ in de toekomst wel klusjes doen voor een continentaal of mondiaal orgaan! Het interesseert ze echt geen ene fluit want die KNVB'ers in de top van de piramide denken alleen maar aan: ZICHZELF. En heus, in de top van veel bedrijven zal sprake zijn van hypocrisie, megalomanie, egomanie, enzovoorts - het wordt alleen een probleem als het gebeuren onderdeel is van de publieke zaak, of zelfs publiek bezit is. Politiek. Publieke omroep. VOETBAL.

Bij de KNVB benaderen ze voetbal als WERK. Lekker 100.000 euro per jaar vangen, beetje leuteren over een diversiteitsmodule of spelregelinnovatie, en dan thuis zet je lekker Franz Schubert op en ga je de Volkskrant lezen, en dan in het weekend zitten ze fijn op de verwarmde stoeltjes in de skybox bij Ajax, of, doe eens gek, tussen het normale volk in vak 405. Wat ze echter niet snappen is dat voetbal voor heel veel mensen heel belangrijk is. Voor mensen die hart en ziel in zo'n club steken en daar een complete identiteit aan ontlenen. Dat kun je stom vinden, of boers, of prehistorisch, of achterlijk, maar juist die FANS maken het voetbal. Zij reizen stad en land af, zij kopen kaartjes en shirtjes en frikandellen en biertjes, ze rijden de bussen en de auto's en bezoeken kroegen (al mag dat nauwelijks meer) en kathedralen, van Ajax Amsterdam tot MVV Maastricht. Zij verkopen de stadions uit, of niet, ze maken de sfeer, of niet, want als zij allemaal wegblijven is het klaar met die club. Er is vriendschap, kameraadschap en verbondenheid tussen mensen die elkaar maximaal 1x per week zien, een band die ze bij de KNVB nooit zullen snappen, omdat ze bij de KNVB nog NOOIT een uitwedstrijdje hebben gepakt. Bij de KNVB hoeven ze zich namelijk niet met honderd gelijkgestemde gekken op een onmogelijke tijd op een regenachtige parkeerplaats te melden bij een chagrijnige politieagent met een opgefokte hond om over te stappen in bussen om met een A4'tje aan restricties en verboden in de zak als een stel koeien naar een of ander kutstadion te worden geveevervoerd, weggestopt te worden in de linkerbovenhoek achter hekken, netten, tralies en roestige steekpunten, om je daar scheel te betalen aan cola (bier verboden) en slappe broodjes niks. Dan krijg je 3-0 op je kloten, mag je nog een uur in dat vak zitten zonder te weten hoe of wat, en dan wordt je via een door de politie hermetisch afgesloten route weer de snelweg opgetrapt om midden in de nacht thuis te komen. En twee weken later sta je er gewoon WEER.

Die lui van de KNVB zetten hun elektrische en emissievrije Volkswagentjes (die busjes zijn trouwens VERBOTEN bij uitwedstrijden) een kwartier voor de wedstrijd op P1 en hebben al een glas champi in de hand voordat de roltrap ze naar de skybox op de lange zijde van de hoofdtribune heeft gebracht. Lang lulverhaal kort, de dementors van Zeist hebben voetbalhater en professioneel politieagent Frank Paauw aangesteld als nieuwe baas van de KNVB. Frank Paauw die het de voetbalfans zo LASTIG mogelijk wil maken. Frank Paauw die doodleuk uitsupporters wil weren bij 'risicowedstrijden', uitsupporters wil weren bij Europese wedstrijden, gewoon alle uitfans wil weren, buscombi's wil opleggen, vakken leeg wil laten, kaartjes niet overdraagbaar wil maken, meer meer meer regels regels regels. Omdat het politie en politiek niet lukt om rotte appels eruit te plukken (hallo Engeland!) voert de KNVB steeds meer regels, verboden, geboden en gezeik in om dat voetbal maar zo suf mogelijk te maken - natuurlijk voorafgegaan door een oeverloze stroom aan overleggen, convenanten, rapporten, analyses en onderonsjes. "Je kunt toch lekker je autootje parkeren op P1, het stadion ingaan, je champagne drinken, je oester eten, een helftje voetbal kijken en weer oprotten?" Nee KNVB, dat KAN dus niet. En wat is nou Frank Paauws grootste verdienste op voetbalgebied? "Bovendien is hij zelf nog altijd actief als voetballer bij de veteranen van Graaf Willem II – VAC in Den Haag." Nou, echt helemaal fucking geweldig hoor, die Frank Paauw.