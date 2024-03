Edwin Wagensveld wil zaterdag in Arnhem een nieuwe poging doen z'n koran in de fik te steken omdat dat vorige keer niet lukte. Maar nu heeft het Pegida-eenmansleger een brief van BM Ahmed Marcouch gekregen waarin staat dat dat niet gaat gebeuren. Niet omdat de BOA's op zijn of de ME er geen zin in heeft maar wegens "terroristische dreiging met betrekking tot uw persoon." HO, terreurdreiging in de stad van de Rijn, de fles, de hoeren en Vitesse? En daar moet Nederland via een bericht van het doelwit op X achterkomen? Dat deugt van geen kant. Hoezo buigt Marcouch voor terrorisme en sinds wanneer is de terreurbestrijding in handen van de burgemeester van een provinciehoofdstad? Klopt dit wel?