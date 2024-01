Stukje uit de courant over de mislukte koranverbranding door Edwin Wagensveld en zijn pathetische Pegidaclubje in Arnhem gisteren : En dan is er overleg. Wat gaat er nu gebeuren? Een van de mannen in een ME-uniform is van Turkse komaf. Gaan ze hier echt een koran verbranden?’, vraagt hij aan een commandant. Na een bevestiging, schudt de man zijn hoofd. ,,Ik ga dan nu wel nog één keer in de rij staan, maar als dát gebeurt, zit ik in de bus.” Hm, over de taak van de Mobiele Eenheid zegt de politie: De kracht van de ME zit in het optrekken als groep. De eenheid voert snel en zelfstandig opdrachten uit. Maar als er een koran in het spel is blijkt er een agent van de oproerpolitie die er tussenuit willen knijpen. Dat is een punt van zorg in tijden waarin iedereen de mond vol heeft over Grondwettelijk dit en rechtsstatelijkheid dat.

Die termen doen er dit weekeinde opeens weinig toe: de oud-Journaalbaas pleit voor zelfopgelegde persbreidel, een CDA Kamerlid blijkt zijn prioriteiten niet op orde te hebben en deze PvdA'er meent op eigen houtje even te kunnen bepalen wat wel en niet onder de vrijheid van meningsuiting valt. De moskeeën roepen vanmorgen op tot een verbod op het verbranden en verscheuren van hun “””heilige boek”””. LOLquote: “De moskeeën zeggen met hun initiatief "een bijdrage te leveren aan meer harmonie en rust in de samenleving en duidelijkheid te creëren wat betreft de kaders van de uitingsvrijheid. Escalaties zoals in Arnhem worden hiermee voorkomen."”

Terwijl escalaties zoals in Arnhem alleen voorkomen kunnen worden als getergde moslims in het voorbijgaan zeggen: Goh, daar hebben we die idiot van een Wagensveld weer. Gaap. In plaats daarvan kiezen ze voor geweld. Voor die constatering is professioneel aandachtshoer Wagensveld overigens niet nodig. Het is bekend dat een deel van de gelovige moslims per definitie voor geweld kiest: 9/11, de gruwelijke moorden op Theo van Gogh, de redactie van Charlie Hebdo en Samuel Paty, cartoongeweld, nog niet zolang geleden een stroom van aanslagen in West-Europa, Bataclan, Geert Wilders die al 20 jaar zijn leven niet zeker is.

Eind oktober stemde de oude Tweede Kamer op aandringen van DENK over een verbod op koranverbrandingen. Alleen PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en BIJ1 steunden het voorstel. Voorafgaand aan dat debat zei minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz (VVD) dat het in het openbaar verbranden van een koran gezien kan worden als "een verwerpelijke, provocerende en aanstootgevende actie (-) Tegelijkertijd is de vrijheid van meningsuiting een grondrecht en daarmee een essentieel onderdeel van onze democratische rechtsstaat. Daarom komt het een hoge mate van bescherming toe, ook als de uitoefening daarvan ons niet bevalt."

Wellicht dat ze dat ook die Turkse ME'er even duidelijk kan maken. Dikke kans dat hij niet de enige is binnen de politie die het niet snapt.