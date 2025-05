Het was enkele dagen geleden raak in de vrouwenbajes, daar sloeg een gedetineerde transgender (hé waarom zit die daar?) een vrouwelijke cipier het ziekenhuis in. Bronnen stellen in de De Telegraaf "dat de cipier fysiek totaal niet opgewassen was tegen haar potige aanvaller en dat er ‘tanden uit haar mond zijn geslagen’". Die transgender had vermoedelijk flinke spierBALLEN, wat maar weer eens laat zien hoe ontzettend handig het is dat er mannengevangenissen en vrouwengevangenissen zijn. Er is namelijk een fysiek verschil tussen mannen en vrouwen. God oh ja oh eh echt waar joh? Ja. Het was wachten tot het een keer mis zou gaan met een transgender in een vrouwengevangenis. En ja, dan krijg je van tegenstanders dus teksten als ‘Geen pik in de vrouwenlik’ en ‘Geen man in het vrouwengevang’. Misschien dat toekomstig NSC- of PVV-leider Coenradie hier eens wat aan kan gaan doen, zij is als staatssecretaris van Justitie en veiligheid immers verantwoordelijk voor het gevangenisWEZEN.

En van transgenders in gevangenissen gaan we snel over naar transgenders in sport. In Engeland althans want daar is common sense weer helemaal in de mode sinds het hooggerechtshof de Britten heeft verteld wat een vrouw is nou eigenlijk is: iemand die biologisch als vrouw geboren is (shocking, net wat u zegt). Nu kan de Engelse voetbalbond (FA) dit eerbiedwaardige instituut niet negeren en daarom zijn transgenders vanaf 1 juni niet meer welkom in het Engelse vrouwenvoetbal. Dat is fantastisch nieuws voor vrouwen, de vrouwensport en iedereen die van eerlijk spel houdt. En ook wij van GeenStijl staan PAL voor eerlijk spel in het vrouwenvoetbal. Dat bent u van ons reeds jaren gewend. Voor rechtvaardigheid moeten soms wat bakens worden verzet, maar dat is dan maar zo. Kunnen we na jaren van fratsen gewoon weer met z'n allen genieten van een ouderwets potje vrouwenvoetbal? Daar is het een ieder uiteindelijk om te doen. Als u hieronder nou naar die wat beelden kijkt, dan kunt ook u een uitroep als "VROUWENVOETBAL YEAH!" toch niet meer bedwingen?

De redactie van GeenStijl neemt de rest van de middag vrij om het nieuws over het Engelse vrouwenvoetbal, puur uit feministische overwegingen, met een hapje, een drankje en een Instagrammetje te vieren in de brandende hitte. Dank voor uw begrip.