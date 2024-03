Echt een prachtig idee van allemaal vrouwen onder wie Barbara Barend. Een voetbalprofclub alleen voor vrouwen. Het heet Hera en dat is natuurlijk een knipoog naar Ajax. Hup hup hup Hera schop de bal de juiste kant op en maak een treffer! Het is echt een TOPIDEE. Terwijl iedereen zich heel hard inzet om vrouwenvoetbal in de mannenzone te trekken gewoon weer segregeren. Geen vrouwenvoetbal meer op Teletekst 801, maar lekker weer verzamelen op 846. Een aparte vrouwenvoetbalzender oprichten: ESPN 5. Zodat je precies weet: als je naar ESPN 5 gaat, krijg je vrouwenvoetbal. Mannen VERBODEN in de kantine van die vrouwenclub. Die mannen mogen lekker naar hun mannenkantine, over buitenspel lullen, bijlen bestellen en vlees marineren (of al die andere flauwe dingen die mannen doen als vrouwen er niet zijn). In de vrouwenkantine is er natuurlijk gratis maandverband op de plee enzo. En als je een balletje gehakt wil uit de keuken moet je 'm eerst zelf gaan koken! Wij zijn helemaal vóór een vrouwenprofclub. Buitenkantje voet, binnenkant paal, onderkant lat, alles. Nu maar hopen dat de Ajax Woman Hooligans het niet zien als concurrentie!