Die vrouwen eisen dus langzaam maar zeker hun plek op in de UBERMASCULIENE wereld van scheten laten in de kleedkamer en haringen in de waterzak van de verzorger smijten. Scheten laten kunnen vrouwen immers ook heel goed enzo, en voetbalhumor hebben ze ook. Staat er op 801 ineens dat die en die van Manchester City naar Barcelona transfereert, dus u klikken, blijkt het een vrouw, en gaat ze toch zomaar voor 3.500 toeschouwers per keer (zo tussen FC Eindhoven en FC Den Bosch in) in Spanje voetballen. Echt gaaf! Nu breekt NRC een lans voor vrouwvriendelijke terminologie in het vrouwenvoetbal. Zelf boeit het de vrouwen helemaal niks ("Zeker omdat de speelsters zelf dat mannenjargon ook niet raar vinden") maar wij vinden het echt een TOPIDEE. Lekker doen! Druk het er lekker door bij het vrouwenvoetbal! Blunder van de keepster, mislukte vrouwdekking, laatste vrouw hief buitenspel op, de vrije vrouw niet gevonden, aanname op de borsten, en de winnaar van het WK voor vrouwen krijgt de Divibokaal. Bedankt NRC voor een heel belangrijk artikel in heel belangrijke tijden! Goal!