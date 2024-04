Satellite imagery from @Maxar show the growth of tent camps between April 7 - 23 near: Rafah — images 1 and 2 (31.324437,34.251846) Khan Younis — images 3 and 4 (31.34601, 34.2734)

Ten eerste: ondanks dat Amerikaanse officials formeel ontkennen dat Amerika Israël toestemming heeft gegeven voor de Rafah-invasie in ruil voor een enkel kleinschalige vergelding tegen Iran, liggen de kaarten inmiddels wel echt heel anders dan voor het Iraanse """luchtballet""".

Amerika's toon rondom Rafah is allang niet meer zo catastrofaal en zowel de bovenstaande Israëlische als Egyptische tentenkampen lijken inmiddels klaar te staan voor het opvangen van die miljoen+ Gazaanse burgers- en vluchtelingen.

Weet u nog dat de gehele media en politiek, met Ollongren voorop in koor zongen dat "onschuldige burgers in Rafah nergens heen kunnen". Dat was simpelweg nooit waar, de evacuatie- en opvangplannen lagen er altijd al. De echte vraag is of Hamas' laatste zes bataljons dit laatste burgerschild zullen laten vertrekken.

Bovenstaand ziet u dus het Israëlische en Egyptische tentenkamp. Reuters bericht dat Israël "40,000 tents, each with the capacity for 10 to 12 people" heeft aangeschaft, maar mogelijk zijn die aanvullende (?) tenten met in totaal dus plaats voor zo'n half miljoen burgers nog niet opgezet/zichtbaar op de bovenstaande foto's. Het is de bedoeling Rafahs burgerbevolking naar die tentenkampen te krijgen middels dezelfde Israëlische militaire corridors die deze mensen in eerste instantie naar Rafah leidden.

Over de aanstaande invasie zelf schrijft Reuters:

"Israel's military is poised to evacuate Palestinian civilians from Rafah and assault Hamas hold-outs in the southern Gaza Strip city, a senior Israeli defence official said on Wednesday (...). The defence official, who requested anonymity, told Reuters that the military could go into action immediately but was awaiting a green light from Netanyahu."

Ook zet de IDF in aanloop naar de invasie twee reservebrigades in. "One of the brigades will again be deployed to the east-west belt dividing the Strip in two, while the second will secure a pier being built by the United States on central Gaza’s coast aimed at boosting deliveries of humanitarian aid, according to Army Radio."

In ander Noordelijk nieuws zegt Israëls MinDef dat de IDF de helft (!) van Hezbollah's commandanten in Zuid-Libanon gedood heeft. De aanvallen daar waren afgelopen dagen inderdaad ongebruikelijk intents.