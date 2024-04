Bovenstaand de aankondiging van een ongenoemde datum: "Victory [over Hamas] requires entering Rafah and eliminating the terrorist battalions there. This will happen. There is a date_._" Wat die datum dan precies is wordt natuurlijk nog niet verteld, zelfs niet aan Washington. "US State Department spokesman Matthew Miller said in response later Monday that Israel had not yet briefed the Biden administration on the date on which it plans to enter Rafah."

Ook zegt Bidens NatSec John Kirby dat Amerika nog geen aanwijzingen ziet dat een aanval op Rafah binnenkort plaats zal vinden: "We don’t see any signs that such a major ground operation is imminent or that these troops [being withdrawn from Khan Younis] are being repositioned for that kind of ground operation." Ook zegt Kirby dat "Israel has assured the US that it will not launch a major ground operation before it holds an in-person follow-up to last week’s virtual meeting of top officials, which will likely take place next week."

Er bevinden zich nog zo'n vier Hamas-bataljons in Rafah, 18 van de 24 zijn al maanden uitgeschakeld, de overige twee gefragmenteerd. Netanyahu heeft al minstens vier keer eerder een grondinvasie van Rafah 'goedgekeurd', maar nog nooit eerder zei hij dat er een datum gekozen was. Mogelijk meent-ie het, mogelijk is het bluf om Hamas tegen de touwen te houden, maar nog mogelijker bepaalt hij later pas of hij het meent.

Hoe dan ook, er 'wonen' nog steeds zo'n 1,3 miljoen vluchtelingen en inheemse burgers. Het IDF-plan voor die bevolking is hen per dezelfde militaire corridors die hen daar naartoe leidden terug te bewegen richting humanitaire zones langs de kust van Midden-Gaza.

Amerikaanse officials vrezen dat dit plan "niet implementeerbaar is." Maar het is natuurlijk bovenal de vraag of Hamas hun laatste verdedigingslinie überhaupt zou laten vertrekken. Die vier bataljons weten natuurlijk heel goed dat het gedaan is zodra die burgers vertrekken.