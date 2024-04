IRGC releases this footage titled “We’ve been waiting for many years for this, our air defense is waiting”

NBC News schrijft hedenochtend dat vier Amerikaanse officials vertellen dat de Israëlische vergelding "limited in scope" wordt en zich naar verwachting zal concentreren op Iraanse doelen en proxies buiten Iran zelf.

Maar je moet het Iran toch nageven hè, na talloze spannende aanvalstrailers - waarna de werkelijke aanval met 170 Shahed-drones, 30 kruisraketten en 120 ballistische (waarvan minstens de helft al faalde) raketten resulteerde in 1 zwaargewond islamitisch 10-jarig bedoeïenenmeisje - gewoon trailers blijven maken alsof deze ook maar enige correlatie met uiteindelijke resultaten vertonen.

Enige context, de vorige keer dat Iran zich schrap zette voor grootschalige luchtverdediging was na zijn """vergeldingsaanval""" met 12 ballistische raketten op een Amerikaanse basis in Irak, nadat Trump Soleimani liquideerde. Die aanval had Iran Amerika vooraf ingefluisterd, waardoor de basis ruim op tijd geëvacueerd kon worden en er welgeteld 0 Amerikaanse slachtoffers vielen.

Toch vreesde Iran een Amerikaans antwoord, en bracht zijn nationale luchtverdediging in uiterste staat van paraatheid. Die overijver resulteerde er echter meteen in dat Iran een Oekraïens passagierstoestel uit de lucht schoot, waarbij alle 176 inzittenden omkwamen.

Kortom, dát is dus de daadwerkelijke kwaliteit achter de bovenste trailer.

Maar goed, ondertussen neemt de discussie over de werkelijke aard van Irans aanval ook wel erg vreemde vormen aan. Bidens NatSec Kirby en het (gelijkgeschakelde) Institute for the Study of War beweren dat de aanval helemaal niet symbolisch was. Het ISW schrijf dat de aanval:

"was very likely intended to cause significant damage below the threshold that would trigger a massive Israeli response. The attack was designed to succeed, not to fail. The strike package was modeled on those the Russians have used repeatedly against Ukraine to great effect. (...) Ukrainian air defenses have averaged interception rates of only about 46% of Russian ballistic missiles during recent large strikes. (...) The Iranians likely expected that Israeli rates would be higher than the Ukrainian rates but not above 90% against such a large ballistic missile salvo."

Tegelijkertijd zei brigade-generaal Han Bouwmeester gisteravond onderstaand wel héél overtuigd van z'n eigen gelijk: "Dit was een luchtballet. Het was een hele bewuste keuze, het was de bedoeling dat de raketten niet aankomen." (Bovendien spreekt hij van de inzet van Israëls nieuwe laserwapen Iron Beam, maar dat is amper genoemd, laat staan ergens bevestigd.)

Waarschijnlijk ligt de waarheid ergens in het onredelijke midden. Ja, die 170 Shahed-drones hadden een reistijd van een paar uur, maar je ontkomt niet aan hun voortijdige detectie als die zwerm een integraal onderdeel van je strategie is, namelijk: Israëlische luchtverdediging overweldigen op hetzelfde moment als de aankomst van je kruis- en ballistische raketten.

Trouwens, overmorgen is het op 18 april alweer Islamic Republic of Iran Army Day - zin in de corso!.