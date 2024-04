Zin in vandaag, want we gaan elke mogelijke manier zien waarop 'ze weten het nog niet' geschreven kan worden

The IDF releases footage showing some of the damage at the Nevatim Airbase in southern Israel, after it was hit by Iranian ballistic missiles overnight. According to the IDF, the airbase continues to function as usual, and the damage was "minor."

Waar het dus op neerkomt: de IDF heeft het oorlogskabinet een menukaart voorgelegd die bestaat uit 1) een aanval, 2) geen aanval 3) alle opties daar tussenin en alle drie in elke denkbare gradatie. Nou, dan weet u precies alles en niets en daarmee evenveel als de rest van de wereld tot Netanyahu & Co iets overeenkomen. Dat is vooralsnog niet het geval, al zijn ze het er wel over eens dat "een vergelding" moet komen.

Opmerkelijk detail wel: de enige projectielen waarvan er een aantal door de Israëlische verdediging kwamen waren Irans ballistische raketten. Deze leidden tot de bovenstaande "minieme schade" aan Israëls Nevatim-luchtmachtbasis in de Negev-woesten in het Zuiden. In totaal vuurde Iran tussen de 115 en 135 ballistische raketten af, waarvan volgens twee Amerikaanse officials dus "at least half either failed to launch, failed in flight, or crashed before reaching their targets in Israel." Mooi.

Voor de rest wordt de discussie de komende dagen of Iran nou echt een maximaal aantal Israëlische slachtoffers wilde maken, het een overwegend symbolische aanval was, of dat het daar ergens tussenin lag.

Update 11:18 - Israëls oorlogskabinet komt om 14:00 plaatselijke tijd bijeen voor het bespreken van een vergelding. Maar luister vooral naar fact checker Tal Hagin: "After the Israeli war cabinet meeting at 14:00 (local time), expect a myriad of "unnamed sources" and "(X) news reports" to fill up your timeline. Advice: Ignore them, and wait for an official declaration by the Prime Minister of Israel, Minister of Defense, or Chief of Staff."