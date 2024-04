Gisterochtend kon de Iraanse wraakaanval op Israëlisch grondgebied volgens de VS nog "binnen 24 tot 48 uur" plaatsvinden en zei Biden gisteravond dat hij de aanval "sooner than later" verwachtte.

Gisteravond vuurde Hezbollah ineens een ongebruikelijk groot salvo van zo'n 40 raketten op Noord-Israël en even werd gedacht dat dit het openingssalvo zou zijn om de Iron Dome en Patriot-onderscheppers uit te putten voordat de werkelijke Iraanse aanval zou beginnen.

Maar die Iraanse aanval bleef - alweer - uit en Hezbollah's salvo deed niets. Er vielen geen gewonden aan Israëlische zijde en "some rockets were intercepted while others impacted open areas or fell short in Lebanon."

Wel kreeg Hezbollah 'em meteen daarna en vanochtend opnieuw weer grandioos op de neus: "The IDF says it struck a large Hezbollah compound in the Rihan area of southern Lebanon a short while ago. The compound included several buildings and a military post, according to the IDF."

Maar goed, Iran dus. Hedenochtend schreef CNN de tussenstand als volgt op:

"As of late Friday, the US believed that Iranian proxies could also be involved in the forthcoming attacks, according to a senior administration official and a source familiar with the intelligence, and that targets would likely be both inside Israel and around the region. (...) The US had observed Iran moving military assets around internally, including drones and cruise missiles, signaling that it was preparing to attack Israeli targets from inside its own territory, according to two people familiar with US intelligence. One of the people said that the US had observed Iran readying as many as 100 cruise missiles."

Belangrijk detail in CNN's bericht is dat "It was not clear whether Iran was preparing to strike from its soil as part of an initial attack, or if it was posturing to try to deter Israel or the US from conducting a possible counter strike on its territory."

Israël heeft namelijk al in het Perzisch en publiekelijk gewaarschuwd dat als Iran vanaf het eigen grondgebied aanvalt, Israël doelen op Iraans grondgebied aan zal vallen.

Onze armstoelduiding: de boven- en onderstaande Iraanse kruisraketten zijn te groot en log om onopgemerkt naar Syrië, Irak, laat staan Libanon te vervoeren zonder dat deze uitgeschakeld worden zodra ze Iran verlaten. Iran kan dus alleen kruisraketten afvuren vanaf het eigen grondgebied, wat zal leiden tot Israëlische (en Amerikaanse?) aanvallen op Iraans grondgebied. Dat scenario durft het simpelweg niet te riskeren, dus Iraanse kruisraketten zullen geen onderdeel uitmaken van een eventuele aanval, als deze überhaupt nog plaats zal vinden.

Bovendien is het muziekje onder de bovenstaande trailers weer zó spannend dat je weet dat het bij trailers blijft. "Money talks, wealth whispers" geldt ook in de kinetische diplomatie.

Intant Update - Ook Nederland sluit morgen de ambassade in Iran en het consulaat in Erbil, Irak.

Update 11:40 - DAAR IS DE VERGELDING...... Iraanse troepen gijzelen een civiel containterschip. "Al Arabiya reports that container ship MSC ARIES was taken over by Iranian forces in the Strait of Hormuz. The ship, flying the flag of Portugal, is apparently managed by Zodiac Maritime, a company owned by Israeli billionaire Eyal Ofer." Het is zo'n extreem kneuzenregime, dit is wat ze kunnen.

Update 13:14 - IDF-woordvoerder Hagari publiceert deze videowaarschuwing (opgenomen voordat de bovenstaande kaping plaatsvond). "Iran will bear the consequences for choosing to escalate the situation any further."