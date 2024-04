Onze lezing: Israël besloot dit vanochtend openlijk te zeggen omdat het zeker weet dat Iran afziet van die luidkeels beloofde wraakaanval op Israëlisch grondgebied, nadat Israël maar liefst zeven hoge IRCG-commandanten doodde met een luchtaanval op de Iraanse ambassade in Damascus. Met dit directe dreigement komt Israël immers als dubbele winnaar uit de bus. Het kan een extreem dreigement uiten dat Iran nogmaals op z'n nummer zet, in de wetenschap dat het niet waargemaakt hoeft te worden.

Israëls waarschuwing op Twitter was een reactie op een publiekelijke uitlating van Khamenei, die een paar minuten later in geschreven vorm op Twitter verscheen: "When the Zionist regime attacks an Iranian consulate in Syria, it is as if it has attacked Iranian soil. That malicious regime has made a wrong move. It should be punished, and it will be punished." Maar dat is dus bluf en iedereen weet het.

Wat ook iedereen weet: Iran is helemaal geen islamitisch land, het is een islamitisch regime.