Scheids dit is een verkiezingsbelofte ook al hebben ze daar geen verkiezingen. Ons waren op de begrafenis van die zeven hoge IRGC-commandanten "kruisraketten en zwermen Shahed-drones" beloofd op Israël en wel omdat "Our brave men will punish the Zionist regime. We warn that no act by any enemy against our holy system will go unanswered and the art of the Iranian nation is to break the power of empires."

Maar die belofte was op 4 april al en tot nu toe blijft het stil. Behalve op de Iraanse staats-tv, want daar worden de trailers alsmaar spannender. Maar de laatste keer dat Iran echt iets met hun kruisraketten durfde was het een aanval op Tel Aviv Carrier Strike Group 12 het huis van de Iraaks-Koerdische vastgoed- en olietycoon Peshraw Dizayee, wat voor de vorm een "spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst Mossad" genoemd werd.

Amerika en Israël zeggen onverminderd klaar te staan voor het ondervangen van en reageren op een Iraanse aanval.

UPDATE: Iraanse krant Jadeh Iran meldt dat Iran Amerika heeft aangeboden af te zien van wraak als Amerika een permanente wapenstilstand in Gaza realiseert. Dat is nogal een eis voor een land dat in geen enkele positie is om te eisen, maar goed.