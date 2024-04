Israël voerde als 1 aprilgrap een aanval uit op de Iraanse ambassade in Damascus waarbij zeven hooggeplaatste commandanten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde voortijdig uitcheckten. Publiekelijk kondigde Iran al wraakacties aan op de begrafenis van de commandanten. IRGC-hoofdcommandant Hossein Salami gisteren in toespraak: "Our brave men will punish the Zionist regime. We warn that no act by any enemy against our holy system will go unanswered and the art of the Iranian nation is to break the power of empires."

Twee anonieme Iraanse officials specificeren tegen de New York Times dat "Iran had placed all its armed forces on full high alert and a decision had been made that Iran must respond directly this time to create deterrence." CBS News schrijft dat Amerikaanse inlichtingen erop wijzen dat "Iran is planning a retaliatory attack that would include a swarm of Shahed loitering drones and cruise missiles. Officials say the timing and target are unknown, but a proportional response to the Damascus attack would be to hit an Israeli diplomatic facility. The attack is likely to come between now and the end of Ramadan next week. Another important unknown is where the drones and missiles would be launched — from Iraq or Syria, which could prompt a thin claim of deniability by Tehran — or from Iranian territory."

Welnu, sjiitische bedreigingen vergen altijd wat context. Iraanse proxy Hezbollah's leider Nasrallah komt nooit verder dan hele goede trailers voor speeches waarin hij precies niets zegt. En nog belangrijker: nadat Trump Irans 'geliefde' vice-president-achtige hoogste generaal "het zwaard van Khamenei" Qassem Soleimani uit het leven schoot zwoer Iran ook wraak.

En die wraak kwam neer op 12 kruisraketten op een door Iran vooraf gewaarschuwde en daarom lege Amerikaanse basis in Irak met welgeteld 0 Amerikaanse slachtoffers. Waar Irans 'wraak' wel in resulteerde was dat het zelf in paranoia over een Amerikaanse tegenaanval een Oekraïens passasiersvliegtuig uit de lucht schoot waarbij alle inzittende omkwamen, en oh ja op diezelfde dag nog een aardbeving in Iran.

De VS en Israël zeggen zich schrap te zetten voor een Iraanse aanval. CNN: "The US is on high alert and actively preparing for a “significant” attack that could come as soon as within the next week by Iran targeting Israeli or American assets in the region (...). Senior US officials currently believe that an attack by Iran is “inevitable” – a view shared by their Israeli counterparts, that official said."

Waarde ayatollahs, you don't want this smoke. Irans eerste dreigtrailer na de breek.