De Utrechtse rabbijn is aangevallen en geslagen in een winkelcentrum. Zsm camerabeelden bekijken en daders vandaag nog aanhouden. Antisemitisme als strafverzwarende omstandigheid. Desnoods terroristisch oogmerk. Dit moet stoppen.

Het mag schuren. Volgens 'Federatief Joods Nederland' is de Utrechtse rabbijn op zijn hoofd geslagen omdat hij 'als joods aangekleed' is. Blijkbaar bestaat er in Nederland niet zoiets als het recht om ongestoord naar de Action te kunnen. Gefeliciteerd allemaal.

UPDATE: Meer details bij de T.: "Volgens Heintz kwam de dader even later achter hem aan de Action binnen en deelde hij een duw uit. Publiek kwam tussenbeide en voorkwam dat het slachtoffer meer klappen kreeg. Toen hij probeerde met zijn telefoon een foto te maken van zijn belager, verbood de manager hem dat. ,,De manager zei: ’Je gaat nu weg en je komt niet terug’. Dus iemand doet een antisemitische aanval en ik word vervolgens geweerd.’’"