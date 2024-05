Landgenoten! Vergeet die huiveringwekkende afbeelding (2017) hierboven. Vergeet Rob Jettens "Berlijn aan de Rijn" (2019). Vergeet "ieder jaar een stad als Lelystad erbij" in het Groene Hart en Oostvaarderplassen. Vergeet Nederland Woonbootland. Vergeet de nieuwe Lee Towers Tower in Rotterdam (900 meter hoog, 175 verdiepingen). We gaan in 2050 allemaal wonen in Tristate Emmen Almelo Lichtenvoorde!

Grootschalige nieuwe woningbouw kan het beste in Twente en Drenthe worden gepland. Dat is de duidelijke boodschap van Rijksbouwmeester Francesco Veenstra.

De Binnenste Ring wordt een groot MuseumpleinMalieveld voor mensen met blauw haar, pronouns en pallievlaggen, de tweede ring wordt een groot AZC, en pas bij de Derde Ring begint Nederland 2050. Lekker goedkoop tanken en proviand halen in Duitsland & op de fiets naar de Zwarte Cross. We hebben er zin an! Alvast goedkope boerderijtjes + speculeerbouwgrond aankopen kunt u HIERRR.