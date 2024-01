Mooi onheilspellend kaartje bij de Staatsomroep. Waar gaan we wonen in 2050? In Doetinchem volgens het kaartje. OF iedereen in het Westen/Randstad moet aan de woonboot. Of bouwt een paalwoning die kan wandelen. Bij regen/hoogwater gaan hele woonwijken dan sjok sjok sjok naar de Hoge Veluwe, en daarna weer terug, want het is wel een natuurgebied ja.

Over 26 jaar kunnen er nog eens 2 miljoen extra Nederlanders zijn, meldde vorige week de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Waar moeten die wonen? Dat plan ligt nog niet klaar, zeggen experts tegen de NOS.

In 2050 is de Zuidplaspolder hernoemd naar de Zuidplaszee, en hebben we ieder jaar een herdenking voor de bijna 17.000 verdronken Zuidplassers die ergens op de zes meter diepe bodem van hun schitterende woonwijk liggen.

Maar goed, de plannen voor 2050 zijn nog niet klaar - hoe dan? - en als we nog eens goed naar de kaart kijken, kun je die hele woningbouw van Nederland eigenlijk op je buik schrijven, hoeveel ministeries van VROM je er ook tegenaan smijt.

"Eind november 2023 telde Nederland 17.947.406 inwoners. Dat is het geregistreerde inwonertal." Aldus De Bevolkingsteller van het CBS. Daarboven staat het aantal mensen in Nederland van eind januari 2024. Da's twee maanden. Doe de wiskunde.