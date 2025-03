Kijk we zijn helemaal hier helemaal van de vogels en stuk voor stuk lid van de Vogelbescherming enzo, maar dit is wel weer een mooi gevalletje hoe het kan dat er in Nederland geen ene steen op de andere komt. Het vervallen stationsgebouw van Vorden wordt verbouwd tot ruimte 'voor wonen, horeca, cultuur en recreatie'. MAAR TOEN VLOOG ER EEN UIL VOORBIJ. Iemand maakte een foto van die uil (ca. 9.000 broedparen). De vastgoedondernemer: "De provincie kwam langs en we moesten de verbouwing stoppen. Dat is erg vervelend, maar zo zijn de wetten in Nederland nou eenmaal. Ik moest een ecologisch onderzoek laten uitvoeren, om uit te vinden of er een broedplek in het station zit die verstoord kan worden door de verbouwing." Schuldig tot het tegendeel is bewezen! Dat duurt een maand: "De onderzoekers komen gedurende die periode viermaal langs om het station te bekijken. Daarna maken ze een rapport, dat dan wordt beoordeeld door de provincie." Geen woningen, wel heel veel bureaucratie. Omdat er een uil. Toevallig langsvloog.