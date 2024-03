Welkom in het Nederland van woonminister Hugo de Jonge, waar het recht op woningen boven gaat op het recht op uitzicht. Als het aan Hugo ligt, woont u in 2030 in een tiny house en is dit uw uitzicht straks. Niks geen rivieren traag door oneindig laagland, niks niet het tuinpad van uw vader, toedeledokie coulissenlandschap, Hoge Veluwe, Biesbosch en Heuvelrug en helegaar geen grutto's meer in het weidse grasfalt van Friesland en Groningen. Dat we in Nederland een gigantisch woningtekort hebben is allemaal de schuld van DE OMWONENDEN, die op verjaardagen staan te brallen dat ze procederen tegen de gemeente.

Zeg het ze, Hugo:

Maar die mensen die op verjaardagen trots vertellen dat ze tegen iets procederen, klagen ook dat hun kind geen huis kan vinden. Ik hoop dat er in de maatschappij iets verandert en we op verjaardagen tegen die mensen zeggen: doe eens normaal. Nu gaat het recht op uitzicht boven het recht op een woning. Dat is absurd.’’