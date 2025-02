De laatste huurders worden geconfronteerd met geschreeuw en feesten door mensen die dankzij zwaar drugsgebruik volledig van de kaart zijn en zich bijzonder agressief opstellen. Elke vorm van rust of woongenot is verdwenen. Ik vraag me af waarvoor ze nog betalen . Vluchten willen ze inmiddels wel, maar door het totale gebrek aan aanbod van betaalbare woningen zitten ze als ratten in de val.

Woninginvesteerder Vestada wilde een flat renoveren. Je ziet aan de vervallen toestand en de gebrekkige isolatie in elk deel van de buitengevel dat dit hard nodig is. Het blijft altijd lastig om alle huurders tegelijk te laten vertrekken en helaas liep de vergunningverlening wat vertraging op. De flat stond gedeeltelijk leeg en die lege appartementen werden gekraakt in mei , er volgde direct aangifte .

Huurders hebben sowieso een slechte bescherming tegen overlast. Buren moeten zich jarenlang misdragen voordat een rechter ze eruit zet. Slachtoffers van deze overlast mogen jarenlang wachten op rechtsbescherming en zich in die jaren keihard inzetten om de overlast goed aan te kaarten en te documenteren. Dat is een uitzichtloze bijbaan waaraan je kapot gaat.

PowNews maakte een rondje door deze flat en werd door een kraker toch binnengelaten nadat deze een aantal keer agressief de deur had dichtgegooid. Eigenlijk kan deze kraker geen kant op. Hij kan niets kopen of huren, niet door een gebrek aan inkomen, maar primair door een gebrek aan emotionele stabiliteit. Deze jongen heeft niet zozeer een huis nodig, maar vooral hulp.

Deze kraker is dankzij liefdesverdriet, een overdosis LSD en een reeks minder goed onderzochte mentale problemen een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving. Tijdens emotionele uitbarstingen steekt hij messen in een stoel en de muur. Hij is het schoolvoorbeeld van iemand die in aanmerking komt voor een gedwongen opname. Toch woont hij in een gekraakt en kapotgeslagen appartement.

Deze kraker zou niet alleen in detentie mogen voor het stelen van een woning, het is nog veel belangrijker dat hij in een gesloten instelling gaat om te voorkomen dat hij zichzelf en een ander neersteekt. Een bevoegdheid die de beste bestuurder van Nederland niet inzet om de geestelijke gezondheidszorg niet te veel op kosten te jagen, zorg die toch niet tijdig beschikbaar is.

De Ierse publieke omroep was zo moedig om een dakloze moeder met kind naast een asielzoeker te zetten in een praatprogramma. De moeder raakte dakloos toen ze vanwege een ziek kind minder kon werken en daardoor haar huur niet meer kon betalen. Ze wacht nog op een sociale huurwoning. De asielzoeker naast haar werd een sociale huurwoning opgedrongen die ze niet eens had aangevraagd.

Deze onvoorwaardelijke liefde en gastvrijheid hebben Ieren meegenomen in hun migratie naar de VS. FEMA maakte daar tegen een presidentieel decreet in 59 miljoen over aan luxueuze hotels in New York om illegale migranten op te vangen. Staatsburgers in North Carolina wonen al vijf maanden in tentenkampen na een natuurramp. 47 miljoen Amerikanen hebben honger, 1 op de 5 zijn kind.

Wat wij misschien vreemd beleid vinden, is bij ons, in Ierland en de VS normaal. Kleine groepen met een hoge aaibaarheidsfactor krijgen meer overheidshulp dan de grote groepen die het land hebben opgebouwd. Sinterklaas spelen voor minderheden is leuker voor politici dan alles verdelen over de gehele samenleving. Wonen is een algemeen mensenrecht, niet louter beperkt tot nieuwkomers.

We wennen langzaam aan de situatie dat we onvoldoende grip hebben op de asielinstroom. Politici zoals Femke gaan op de barricaden voor deze groepen om AZC's op te richten. Ze zeggen dat dit onder andere moet van Brussel, terwijl Brussel de opvang sloot voor mannen, moeders en kinderen. Dezelfde politici gooien hun kiezers uit hun pand als ze daar in strijd met bestemmingsplan wonen.

Het zou mooi zijn om de onderste drie etages van de ambtswoning van de burgemeester een rusthuis voor slachtoffers van woonoverlast te maken. Net zoals de leegstaande etages van ons parlement in te zetten voor langdurig woningzoekenden. Politici zouden dan automatisch beter contact krijgen met hun burgers in nood. Soms kun je letterlijk en figuurlijk de kloof dichten met een tijdelijke oplossing.

Dakloosheid onder nettobetalers bedreigt onze economie, belastingopbrengst en welvaart.