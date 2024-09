Je kan op een bierviltje uitrekenen dat vijftigduizend asielzoekers per jaar plus een veelvoud aan arbeidsmigranten niet passen in de 32.700 woningen...

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten mocht zonder enige realiteitszin of kritiek leeglopen op Radio1 . Als politici maar een beetje gezellig zouden overleggen, dan komt alles goed met asielopvang. Een waar sprookjesverhaal, want het lukt zelfs welwillende gemeenten niet om met voldoende locaties te komen, daarom moest er een spreidingswet komen om andere gemeenten te dwingen.

Het politieke discours wordt al weken gegijzeld door ongeveer duizend nieuwkomers per week. Een eindeloze discussie of we een asielcrisis of een opvangcrisis hebben, een gevecht over woordkeuze zonder bestemming. De obsessie met nieuwe asielzoekers geeft verwaarlozing van anderhalf miljoen woningzoekenden. Deze tunnelvisie staat adequate grootschalige bouwprojecten in de weg.

De strategie van de oppositie is hier goedkoop en doorzichtig. Hou de focus op een probleem dat in 27 EU-lidstaten geen oplossing kent, en waar dertien jaar Rutte ook het verschil niet heeft gemaakt. Verlang van een nieuw kabinet dat net haar plannen presenteerde, direct resultaat op een onoplosbaar deelprobleempje. Probeer coalitiepartijen tegen elkaar uit te spelen.

Klaag bij het nieuwe kabinet over asielopvang, terwijl we te weinig bouwen voor statushouders, arbeidsmigranten of de vaakst vergeten groep, al die andere ingezetenen die wel een Nederlands paspoort hebben. De oppositie wil het graag hebben over problemen hier en nu van enkelingen, niet over het geheel of hun eigen erfenis. Ze willen louter hun zeteltjes terug, uw belangen zijn bijzaak.

Zelfs de VVD trapt hier in door de minister te verzoeken mee te doen aan dagelijks paniekvoetbal. In plaats van te werken aan de lange termijn, moet minister Faber klaagzangen van gemeenten gaan aanhoren. Haar structurele aanpak moet wijken voor incidentenmanagement. Als België al dertien maanden onrechtmatig geen alleenstaande mannen opvangt, doen wij het hier heel erg netjes.

Het zijn dezelfde gemeenten die geen oplossing konden bieden voor een dakloze moeder met een baby. Die kreeg geen woning of urgentieverklaring. Had ze maar haar benen bij elkaar moeten houden of kiezen voor abortus. Die baby sliep in een auto. Als alleenstaande mannen op een grasveld voor Ter Apel slapen dan breekt bij de politiek en pers de pleuris uit, maar zij werden doodgezwegen.

Hetzelfde gold voor een invalide man die een been kwijtraakte. Hij kon het niet meer vinden met zijn vrouw en kinderen. De rechter wees de aangepaste woning toe aan zijn vrouw en kinderen, hij sliep maanden in zijn auto. Zijn gezondheid gaat hard achteruit. Wie de campingzenders een beetje bijhoudt, ziet het leed dat eindigde in 2,5 miljoen kiezers voor de PVV. Geert is op weg naar 3 of 4.