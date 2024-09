Jeetje. Hommeles. Peop aan den knikker. Vuisten op tafels, plopkappen in ANP & hakken in het zand. We hebben probleem als kabinet niet voor noodwet gaat. Geert heeft dan ook makkelijk praten. Want 41 zeteltjes. En dat kunnen er zomaar eens 50+ worden bij nieuwe verkiezingen. Eigenlijk heeft Greet geen probleem. Maar NSC (3 stoeltjes) en VVD (23 stoeltjes) hebben een probleem. Weet u wie ook een probleem hebben? Al die durpjes uit dit topic van Mosterd. Verder zijn er nog problemen bij het IND (figuur 1) en zijn er nog problemen bij het COA (figuur 2). Dus ja, problemen genoeg. Zijn tweet klopt.