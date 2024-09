Het zwarte stippellijntje onderaan maakt een neerwaartse duik tot einde september, en daarmee komt een schitterend einde aan de Droogtemonitor 2024. Het gevreesde blauwe lijntje werd slechts eenmaal getopt - half april. Maar voor de rest was het lente- en zomerseizoen allesbehalve droog, we bleven ver weg van de gevreesde Rode en Grijze Lijn. Klimaatsceptici zullen nu roepen: zie je nou wel. En bij de wederberichtendiensten van de NOS/RTL/Volkskrant zullen ze ook roepen: zie je nou wel. Het goede nieuws bij een teleurstellende droogtemonitor: uw drinkwater wordt niet duurderder in 2025 en zo ja... kunt u bovenstaand grafiekje gebruiken als bewijs dat ze uit hun nekhaar factureren. Het slechte nieuws bij deze droogtemonitor: ALARM! Het grondwater komt. Volgende week al. Sterkte aan alle zandmensen. Het grondwater weet waar uw huis woont.