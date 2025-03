Voorzitter JP Geelen van de Neerslagtekort Fanclub heeft maandag het neerslagtekortseizoen officieel GEOPEND. Dat deed Geelen middels een ingelaste periodieke waarschuwing in de Volkskrant en dat levert hem de eerste Klap Op De Muil Award van 2025 op. Omdat het in het kletsnatte recordjaar 2024 maar niet droog wilde worden tonen de meest recente kaartjes van het KNMI nog 0 (nul) millimeter neerslagtekort. Na een paar maandjes bovengemiddeld lekker weer zonder dat we massaal verzuipen is het volgens Neerslagtekort Fanclub-voorzitter Geelen meteen goed om weer wat kernpunten te herhalen: droogte, klimaatverandering, bosbranden des doods, schuld van de boeren, het wordt allemaal nog veel erger. Enfin. Lekker tuinweer he?