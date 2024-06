We hebben een N we hebben een E we hebben een G we hebben een E we hebben een R beetje husselen wat staat er dan? REGEN

En dan nu het weerbericht: na vandaag de zondvloed. Morgen 25 'tot mss zelfs 35mm' regen. KNMI: morgenochtend regent het, morgenmiddag 'is het bewolkt en regent het in vrijwel het hele land', morgenavond 'is het bewolkt en regent het overal'. Het was een hysterische herfst, een hysterische winter en het is een hysterische lente. Gelukkig is het bijna zomer. Kunnen we weer zeiken over het klimaat.