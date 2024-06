We hebben blijkbaar hydrologen - pluviofielen met een diploma grafiekjes snappen - en we hebben water. HEEL VEEL WATER. We lezen: onophoudelijke hoeveelheid nattigheid, zoveel regen komt vrijwel nimmer voor, hydrologen en klimaatexperts staan perplex, wanneer krijgen we eens een hele week zon, een hoeveelheid regen die eens per eeuw voorkomt, neerslaghoeveelheden vallen buiten alle bekende kaders. Even onthouden als het volgende week mooi weer is - want dat wordt het. Eerste medium dat het artikel 'Deze Extreme Droogte Is Het Nieuwe Normaal' uit de rolodex haalt krijgt een klap op z'n muil.

Instant update - Verdomme nu.nl. Klap op de muil