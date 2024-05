Tis weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei. Nou, dat was het weer mensen. Venlo is al verloren, en de rest van Zuid en Midden Nederland is weldra ook foetsie wegens enorme ploffers (satelliet), en nog meer plensregen, blixems DES DOODS en hagelstenen zo groot als de tepels van [opzoeken - red:] op het toch al compleetverzopen Nederland. En dan morgen weer iemand van Drinkwater66 die DE NOODKLOK gaat luiden & uw natje en uw droogje extra gaat belasten wegens schaarste. Dit topic wordt aangevuld met watersnood- en overige rampspoed-filmpjes, Rond 22:00 uur Zeeland foetsie. Alarmfase Twee. Nauwelijks nog berucht.

Update: Voorne aan Zee, door de plee (GELUID AAN)