Ondergelopen weilanden door regenval

13 November 2023 (14:35)

STRIJEN - Dronefoto van ondergelopen weilanden. Doordat er de afgelopen tijd veel regen is gevallen staat het grondwaterpeil bovengemiddeld hoog en staan weilanden deels onder water. ANP JEFFREY GROENEWEG

Weet u nog? Afgelopen najaar? Al het groen was weg! Heel Holland blank, door overvloedige regenval. Boeren die niet konden oogsten. Bloembollen die de grond niet in konden. Loodgieters die moesten loodgieten. Och jongens wat hadden we een regen. Het bleef maar plensgieten met hemelwater. Dag na dag, week na week, maand na maand. Het IJsselmeer zat zo vol, dat pas vorige week de zandzakken in Volendam weggehaald konden worden. En dan zou nu het drinkwater op zijn? Aldus Vitens (bekend van de War on Tuinzwembaden en de War on Hogedrukreinigers). Hahaha. NOT! Wacht... we pakken de neerslagsommen er even bij (na de break).