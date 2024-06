Heerlijk rijksoverheidpaniekzaaien weer in De T. Als onze overheid iets geleerd heeft van alle crisii onder Rutte1234, is dat een crisis MOET, want dan kun je lekker wetten en regels er doorheen drukken. Altijd een kaartje van Nederland erbij, want dat zaait zo lekker. Oh, en vooral de klimaatveranderingen erbij halen, nooit de massaimmigratie. Check hierboven: rood = dood en in delen van Zeeland mag u nog een tijdje in bad. Rest van NL krijgt nog voor 2030 een begrenzer op de kraan, er komt een verbod op droge pasta koken, en u mag alleen nog maar 1 minuut douchen, per week. Telegraaf tiept heel gedwee DIT RAPPORT (pdf) over (hahaha, die foto van dat kindje), om u - de burger - richting regenwaterplees te masseren. Trap er niet in. We hebben geen "waterslot" nodig, we hebben een ambtenarenslot nodig. Ga eens aan het werk daar in Den Haag. Sla putten. Laat de Beemster en de Purmer weer vollopen. Zet die spuisluizen in de Afsluitdijk stil. Water zat.