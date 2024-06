Weet u wie ook de klimaattoekomst KAPODT maken? De jeugd van tegenwoordig. Ze douchen veel te vaak en veel te lang. Bij PWN, Vitens, Dunea en Waternet geven ze stelselmatig de schuld aan de blanke boomer die met een K5 Premium zijn BMW staat te spuiten, of een Vinex-familie met een zwembadje op de roomblanke tegeltuin maar het zijn dus die verdomde klotetieners. We citeren het Algemeen Advertentieblad, dat weer eens de journalistieke kraan openzet voor de handenwijvende drinkwaterlobby.

...de gemiddelde Nederlander doucht zes keer per week, ruim 7 minuten per dag. Per persoon gaat ruim 46 liter per dag op aan douchen. Jongeren tussen 15 en 25 jaar douchen gemiddeld vaker dan één keer per dag én langer, namelijk 8,4 minuten...

Verder is douchen de schuld van de Amerikanen en de Canadezen, want als die ons niet bevrijd hadden, zaten we nog gewoon in een tobbe met regenwater en had niemand eczeem. Zeg, AD, hebben jullie nog een hoogleraar? Jazeker!

Hoogleraar Thomas Rustemeyer, dermatoloog in het Amsterdam UMC. Het is genoeg om alleen de oksels, liezen en voeten met zeep te wassen.

Vanaf 2030 mag u nog maar 1 x per week 1 minuut douchen & uw douchekraan wordt op afstand bediend door het EU-drinkwaterbedrijf. De douchetaks (75 eurocoin) wordt automagisch van uw CBDC-saldo afgeschreven. Groetjes, Brussel.