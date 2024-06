Dit JANKVERHAAL in het Algemeen Slachtofferblad over mensen die geen geld hebben voor persoonlijke verzorging kunt u overslaan. Drogisterij GeenStijl weet raad, de groeten!

Shampoo. Gewoon niet kopen, nergens voor nodig. Water will do.

Deo. Duw halve citroen in je oksel, klaar. Uitkijken met derde oksel, indien kale miauw

Tandpasta, lekker zelf maken, met kokosolie, baksoda en een blaadje munt.