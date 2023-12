Landgenoten. Alles wordt duurder maar niet goedkoper. Zo ook uw kraanwater. Volgend jaar een prijsstijging van 9 a 10 procent. De plee doortrekken wordt onbetaalbaar en douchen is alleen nog VOOR DE ELITE. En alleen de allerrijksten kunnen nog hun zwembadje vullen cq de terrastegels reinigen met de hogedrukspuit.

In 2022 was de prijs voor drinkwater nog gemiddeld 1,39 euro per m3 (1.000 liter), exclusief btw en de belasting op leidingwater. In 2024 zal die prijs 38 cent hoger liggen. Hoeveel de gestegen kosten per huishouden uitpakken, hangt af van de grootte van het huishouden en de woning, en het verbruik. Huishoudens die zijn aangesloten bij Vitens, het grootste waterbedrijf met 5,8 miljoen klanten, zijn volgend jaar 16,69 euro per maand kwijt. Dat was in 2023 15,10 euro. (Volkskrant)

Uiteraard allemaal de schuld van de boeren, de pfas, blauwe tonnetjes in Brabantse natuurgebieden en natuurlijk de steeds grotere groep pillenslikkende boomers die alles weer het riool in piesen. En dan nu wat foto's van gratis water in 2023. Succes ermee!