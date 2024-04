Ja, we hebben er inderdaad een nieuwe term bij: comfortwater. Niet te verwarren met opdrinkwater, aardappelkookwater, okselpoetswater, pleespoelwater en wasmachinewater. Comfortwater is newspeak voor het water dat u gebruikt om in de zomer een zwembadje te vullen voor de koters, het water waarmee u de uitgedroogde tuin besproeit of het water waarmee u de trouwe vierwieler van een wasbeurt voorziet. Water dat met een beetje pech binnenkort flink duurder gaat worden. Ondanks dat we in één van de natste rivierdelta's ter wereld wonen, hebben we schijnbaar last van drinkwaterschaarste en daarom wil H2O-boer Vitens betaalbaar kraanwater rantsoeneren en iedereen die meer dan de toegewezen aantal liters verbruikt een dikke rekening sturen. Volgens het bedrijf is bijvoorbeeld een groene tuin een overbodige luxe. "Het is niet erg om de tuin geel te laten worden in een hete zomer, dat groeit later wel weer aan." Zo ziet uw ideale zomer er volgens Vitens dus uit: u zit in een dode tuin, zonder badje en met een vieze auto voor de deur en u zal gelukkig zijn.

Update: Moestuin in Noord-Holland? Gebruik comfortwater!