Werd u vanmorgen wakker met de gedachten dat het leven zo lekker goedkoop is? Nee, wij ook niet. Daarom zit niemand, maar dan ook echt helemaal niemand, te wachten op een extra heffing van een euro op alle non-food producten. Nieuw [t-shirt](non-food producten)? Een euro duurder! Nieuwe spelcomputer? Een euro duurder! Nieuwe combihamer op accu inclusief stofafzuigingset? Inderdaad, een euro duurder! En dat allemaal om het milieu te redden. In ieder geval, dat claimt bedenker Fiar, de brancheorganisatie voor producenten en importeurs van elektronica, die de opbrengsten wil storten in iets vaags als "een circulariteitsfonds waarmee circulaire initiatieven worden ondersteund". "Met het betalen van een kleine bijdrage wordt de consument zich er van bewust dat er aan iedere aankoop milieueffecten verbonden zijn." Neehee, dat is dus niet wat de consument gaat denken bij iedere aankoop. De consument gaat zich enkel afvragen waarom er zoveel maand overblijft aan het einde van hun geld. Of waarom deze heffing is bedacht als er ook al een recyclingbijdrage voor elektronica bestaat. Of waarom het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit een "interessant plan" noemt, terwijl het vooral het zoveelste idee is om de verantwoordelijkheid van de producent in de één euro duurdere schoenen van de consument te schuiven. Wanneer komt er eindelijk eens een heffing op domme ideeën die de burger onnodig veel geld kosten?