Dit is hoe het culturele weefsel ontsponnen wordt, de grondverf weggeschuurd, de bloem verpot naar onontvankelijke aarde. Want waar anders dan de Nederlandse kermis kun je aan den lijve ondervinden hoe Marokkanen elke binnenstad verzieken dat de mens gebouwd is voor neonlicht, snelle suikers, onaflatende kakofonie, verzadigd frituurvet en het dopamine-circuit van kansspellen. Maar nu staat dit baken onder druk.

"Nu het seizoen op z’n einde loopt, denken kermisexploitanten door het hele land hardop na over de afgelopen maanden. De vraag of er nog toekomst zit in de kermisbranche, wordt met het oog op milieumaatregelen van gemeenten en problemen met reljongeren steeds vaker gesteld.

Al aan het begin van dit seizoen luidde Atze Lubach-Koers, voorzitter van de kermisbond Bovak, de noodklok over de toenemende overlast van ’kermistuig’. Door de vele incidenten – vernielingen, inbraken, vecht- en steekpartijen – rijzen de kosten voor beveiliging de pan uit, en wordt de kermis voor mensen met een kleine beurs onbetaalbaar, zei de Bovak-voorman bezorgd.

„We moeten niet onze kop in het zand steken”, blikt Lubach-Koers nu, in de staart van het seizoen, terug. „Nederland heeft – los van de kermis – een groot maatschappelijk probleem. Er is in ons land een groep, voornamelijk jeugd van 12 tot 16 jaar oud, die geen greintje respect heeft voor onze hulpdiensten of mensen in het openbaar vervoer. Onze indruk is dat ze alleen maar komen om te rellen. Er wordt in Nederland heel krampachtig mee omgegaan. Iedereen ziet dit probleem. Ik denk, zeg ik eerlijk, dat de multiculturele samenleving hier helaas ook écht een rol in speelt.”"