Ja nee ho wacht eens even. Zo werkt OORLOGSMENNEN niet, lieve linkse vrienden. Alles heeft een prijs, en die 800 miljard aan extra bommen en granaten moeten natuurlijk wel even geoefend worden op HEEL VEEL EXTRA OEFENTERREINEN in Nederland. Jullie maar denken dat korenwolfjes, rugstreeppadden en kamsalamanders de vooruitgang kunnen tegenhouden, maar dat is dus geen progressie. Helaas pindakaas, Vroege Vogels. Ga maar ergens anders met beestjes pielen. Met de complimenten van Frans Timmermans, Rob Jetten, Laurens Dassen en Bassie & Adriaan van Den Haag Centrum voor Strategische Studies. BINNENKORT: amfibievoortuigen in het Naardermeer, landingsvaartuigen in de Oostvaardersplassen. FPV-drones oefenen op levende wolven in Utrecht, 5000 tanks op de Hoge Veluwe, vliegdekschepen bij Vlieland, vacuümbommen boven het Veerse Meer etc etc etc. Natuur is mooi, maar je moet er wel wat te knallen bij hebben...