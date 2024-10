We blijven natuurlijk een twijfelachtig landje: we hebben een of ander vingerheffend regeltje bedacht en dan tuigt de overheid (Inspectie Leefomgeving en Transport, valt onder Infrastructuur & Waterstaat) meteen een kliksysteem op om bedrijven te verneuken. In casu wegwerpbekertjes op kantoor. Inspecteur Gert van Rootselaar komt de vreselijkste dingen tegen. "Bij een van de bedrijven moest hij vrij lang wachten bij de receptie tot hij werd opgehaald." Enzovoorts. Als een bedrijf na een tweede controle van Gert en z'n maten nog steeds wegwerpbekertjes gebruikt kan er een BOETE volgen. Gertje kom je ook een keertje naar GSHQ? Wij gebruiken al tig jaar mokken van Cortés, lang voordat het hip werd onder GroenLinksers. Krijg je zo'n mooie mok én Fl 7,50 mee naar huis!