Traffic departing Las Vegas following the Super Bowl. 525 business jets departed the Las Vegas area after the game ended.

Nondeju die Super Bowl was helemaal geweldig in je Travis Kelce-shirt gemaakt van gerecyclede plastic flessen! Aan boord allemaal papieren rietjes om de biodynamische champagne mee weg te slurpen. Herbruikbare bekertjes. A+++-kop op de vliegtuigkraan. Biologische producten aan boord. En zeker geen vlees! Afval netjes scheiden: papier bij papier en groen bij groen. Mag de piloot straks weggooien. Kerosine aangelengd met frituurvet. Bij aankomst in de elektrische auto. Die geparkeerd stond in een parkeergarage met allemaal zonnepanelen op het dak. En ho ho ho natuurlijk niet met je dieselbusje de stad in! Die ondernemers die door Zita Pels de brug af worden geduwd hebben daar zélf om gevraagd! En dan daags na de Super Bowl toch nog even terugtrekken in de eindeloze Australische natuur. Al voelt het als valsspelen.