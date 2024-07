We missen sinds deze week officieel 400.000 woningen in ons kikkerlandje. Nieuwbouw is dankzij vergelijkbare huurprijsmaximalisatie onbetaalbaar voor verhuurders. Het was al te duur voor starters. NSC wil graag woningen splitsen , maar dat mag niet vanwege de parkeernorm. Misschien is Nederland niet vol, maar een beetje druk, onze woningen zijn gewoon op en de AZC's overvol.

Toen die prijsstijgingen dankzij de territoriale driften van Vladimir Poetin nog sneller gingen, werd het onze klimaatpaus Rob Jetten te warm onder de voetjes. Hij maximeerde de prijzen, dat is goed voor verbruikers, huurders en kiezers, maar onhoudbaar voor leveranciers. Zo`n instabiel politiek klimaat is dodelijk voor deze peperdure en arbeidsintensieve investeringen. Zijn klimaatbeleid is overleden.

Vattenfall trekt de stekker uit de verdere invoering van stadsverwarming in bestaande bouw. De maximale prijs werd gekoppeld aan de gasprijs, iedereen wist dat de gasprijs door schaarste sneller zou stijgen dan de inflatie. Dat warmtenetten net zoals fossiele oplossingen duurder zouden worden, was onderdeel van de haalbaarheidsstudie en verdienmodel. Energietransitie is een kostbare hobby .

Toen minister Faber aangaf de mogelijkheden te onderzoeken de instroom te matigen, werd zij verketterd. Er waren vanwege internationale verdragen helemaal geen mogelijkheden, dit was wensdenken. De weg van de linkse kerk is de enige mogelijke weg en zo verder. Die uitzichtloosheid wordt zelfs door minderheden in kansenwijken niet meer geaccepteerd, zie dit promotieonderzoek.

LePen won in de tweede ronde 37,1% van de stemmen, dankzij tactisch stemmen leverde dat nu nog maar 23,6% van de zetels. Hier spelen Macron en de Franse kerk met vuur, ze maken van Frankrijk feitelijk een tweepartijenstelsel. Als ze in de komende jaren geen oplossingen bieden, dan groeit Marie Le Pen nog een stukje verder, net zoals Wilders, en komt haar schoonzoontje wel aan de macht.

Deze week heeft Finland een wet aangenomen vluchtelingen uit te zetten naar oorlogsgebied Rusland en is Frankrijk bezig onder andere dakloze minderjarige asielzoekers en gezinnen uit de hoofdstad te deporteren in de voorbereidingen van de Olympische Spelen. Allemaal onder dezelfde internationale verdragen, in dezelfde Europese Unie. Dat er beleidsruimte is, wordt elke dag in Europa bewezen.

De immigratie is verantwoordelijk voor onze complete bevolkingsgroei. Zonder migratie krimpt de Nederlandse bevolking, gezinsvorming wordt uitgesteld bij gebrek aan perspectief op een woning. Hun leven staat op pauze. Nederlandse moeders zijn gemiddeld over de dertig bij hun eerste kindje. Hoe duurder de woningen, hoe minder kinderen. Woningnood speelt bij 32% abortus mee. (PDF p93)

De migratie plus het uitstelgedrag van de oorspronkelijke bevolking zorgen er samen voor dat minderheden in vele steden de meerderheid vormen. Eerst in stadscentra en achterstandswijken, en daarna erbuiten. De wetenschappelijke termen hiervoor zijn Majority minority cities of demografische verandering. Als u deze nieuwspraak niet gebruikt, wordt u gecanceld.

Tijdens het aantreden van Schoof 1 had de oppositie de mond vol over rechten van migranten op woonruimte. Volgens onze grondwet, de Europese rechten van de mens en de universele rechten van de mensen heeft de rest van de bevolking die rechten ook. Wie artikel 1 van onze grondwet serieus neemt, komt met noodmaatregelen voor elke woningzoekende, en niet slechts 1 doelgroep.

Het kabinet betaalt nu 10 miljoen euro om een AZC in Den Haag te vestigen. € 22.727 per asielzoeker, om draagvlak te creëren, mogen er wat andere zwakkeren uit de samenleving naast wonen. Er is jarenlang geprobeerd op deze locatie normale woningen te ontwikkelen. De zorg blijft achter met een financiële strop door acht jaar onnodig leegstandbeheer en een gemiste commerciële kans.

Dit is geen incidentje, zo rolt de woningbouw altijd. Gemiddeld duurt de projectontwikkeling tien jaar. De zoektocht naar perfectie duurt zo lang dat voortschrijdend inzicht geen kans heeft. Het plan is al achterhaald voordat de eerste paal geslagen wordt. We missen hier niet alleen bouwgrond, bouwmaterialen, bestemmingsplannen en bestuurskracht, maar vooral technisch personeel.

Na vier kabinetten Rutte is het lerarentekort aan de start van de zomervakantie verdrievoudigd. Er is een waterhoofd in onderwijsland van commerciële bureautjes met goede bedoelingen die beter betaald en in betere omstandigheden werken dan de docenten die ze proberen bij te staan. Schoolleiders en docenten hebben niet eens de tijd om al die consultancy aan te horen.

Bovendien gaan de veranderingen in het onderwijs sneller dan de lesboeken of wetenschap kunnen bijhouden. Leesvaardigheid en rekenvaardigheid kelderen. De vraag is hier of wetenschappers, schoolopleiders of consultants die al een paar jaar niet meer voor de klas staan, en de problemen dankzij corona, cultuur, criminaliteit en verslaafde apps niet uit eigen ervaring kennen, capabel zijn.

De voertaal en de cultuur op straat en op school zijn niet meer altijd Nederlands, Engels, Duits of Frans. Terwijl de politiek adviezen ophoogt, lukt het niet genoeg jongeren techniek te laten kiezen. Ze eindigen onhandig opgeleid. Vervolgens wordt Nederland in de bouw en industrie verder afhankelijk van Polen, Bulgaren en Roemenen. Hun arbeidsmigratie geeft extra woningnood, een vicieuze cirkel.

De bouw van onze toekomst begint op een LTS, MTS en HTS.